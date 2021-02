Færdigvaccineret

Inge Karlsson på 87 år var den beboer på Omsorgscenteret Enggården, som lagde arm til det første stik mod covid-19 i begyndelsen af året. Nu har hun fået dosis nummer to.

Anden dosis

Tirsdag den 5. januar var Inge Karlsson blandt de i alt knap 190 beboere og ansatte, som fik den første dosis vaccine. Fredag aften var hun klar igen og fik anden dosis vaccine – tre og en halv uge efter første dosis.

Borgmester Eik Dahl Bidstrup er lettet. »Vi har alle fulgt med i problemerne med at få vacciner mod covid-19 til landet. Flere af de internationale virksomheder, som Danmark og EU har indgået leveranceaftaler med, melder om forsinkelser og omlæggelse af produktionen. Jeg er derfor en meget lettet borgmester over, at beboerne og personalet på Enggården har fået deres vaccine,« lyder det fra Eik Dahl Bidstrup.

Det er frivilligt, om man ønsker at være en del af sundhedsmyndighedernes vaccinationsprogram mod coronavirus. Det gælder både beboerne og personalet.

Fredag blev 95 beboere og 93 medarbejdere vaccineret. »Det er gået rigtig fint og uden komplikationer. Beboerne er observeret nøje,« fortæller lederen på Enggården, Ole Andersen.

3. runde

Kort tid efter 1. dosis vaccine blev der konstateret smitteudbrud på Omsorgscenteret. Det har betydet, at ikke alle beboere kunne blive vaccineret med anden dosis som planlagt.

»Vi følger sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Det vil blandt andet sige, at de beboere, som er konstateret covid-19-positive i den sidste uge, ikke er blevet vaccineret i denne omgang,« forklarer Ole Andersen, der fortsætter: »De får tilbuddet om anden dosis vaccine ved den 3. vaccinationsrunde på Enggården. Vi har fået oplyst, at den planlægges til om cirka fire uger.«

Besøgsforbud

Smitteudbruddet har betydet, at Styrelsen for Patientsikkerhed har påbudt at indføre forbud mod besøgendes adgang til Omsorgscenteret.

»Vi hører jævnligt om udbrud af smitte. Desværre også på landets plejehjem. Og selv om beboere, pårørende og personalet gør, hvad de kan og følger retningslinjerne, må vi igen konstatere, at det er en frygtelig smitsom sygdom,« lyder det fra Eik Dahl Bidstrup, som tilføjer: »Det gør mig derfor rigtig ked af det, at virussen alligevel er sneget sig ind på Enggården. Det dygtige og engagerede personale gør alt, hvad de kan i kampen for at bryde smittekæden. Og jeg glæder mig – hver eneste gang – jeg hører om beboere og personale, der lykkeligvis raskmeldes løbende.«

Flere smittede beboere er blevet meldt raske igen.

Status, mandag den 1. februar, er otte smittede plejehjemsbeboere og en udefra-smittet borger på afsnittet for midlertidig ophold eller aflastning.

Beboerne PCR-testes fast en gang om ugen og personalet fast to gange om ugen – mandag og onsdag.

Der arbejdes i øjeblikket på at supplere de to ugentlige PCR-test af personalet med en kviktest om fredagen.