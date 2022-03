Fastelavn

De seneste dages fastelavnsarrangementer blev afholdt i det smukkeste solskinsvejr.

Børnene tog forskud på festlighederne lørdag – først i Dragørcentret, og kort tid efter afholdt Dragør Gadelaug fastelavnsfejring, der i år var flyttet til Neels Torv. Begge steder var der slik i tønderne, og der var gaver til tøndekonger og -dronninger og til de bedst udklædte.

Mange børn mødte op til en festlig fastelavn i fantasifulde kostumer.

Fastelavnsgudstjeneste

I Dragør Kirke var der familiegudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning uden for kirken. Også her havde mange familier benyttet sig af tilbuddet, og mange børn mødte udklædte op.

Da tønden var besejret, var der varm kakao og fastelavnsboller i sognegården.

Tøndeslagning på Engvej

Efter en længere søndagstur rundt i Dragør ankom rytterne fra Drag-ør Fastelavnsforening af 1970 til destinationen på Engvej, hvor det skulle afgøres, hvem der skulle være tøndekonge.

Æret tilfaldt Anja Kit Andersen, der kunne lade sig hylde af de mange tilskuere på Blushøj.

Det var forøvrigt ikke første gang, Anja Kit Andersen blev tøndekonge. Hun vandt nemlig også jubilæumstøndeslagningen i september sidste år.

Jazz under åben himmel

Jazztonerne blandede sig mandag med solskinnet over Store Magleby, hvor kirken havde inviteret til fastelavnsjazz med bandet Jack Street som opvarmning til tøndeslagningen på Hovedgaden i Store Magleby. Og mange benyttede muligheden for lidt musikalsk underholdning.

Jazzarrangementet foregik i år udendørs på plænen foran Store Magleby Vandværk, da kirken er under ombygning.

Tøndeslagning i Store Magleby

Et stort publikum mødte op for at opleve Vennekredsens Fastelavnsforenings tøndeslagning på Hovedgaden. Det hollandske ambassadørpar Monique og Rob Zaagman var i deres rolle som protektor for Amagermuseet invitetet til at overvære arrangementet.

Inden tøndeslagningen var der tid til en rundvisning på museet, hvor bl.a. museumsleder Søren Mentz fortalte om de historiske forbindelser til Holland og særudstillingen i forbindelse med 500-året for den hollandske indvandring. Amagermuseet var i dagens anledning åbent – i øvrigt med gratis adgang for besøgende, og den mulighed benyttede mange sig af.

Cirka kl. 16.10 ankom rytterne til Hovedgaden, og de gik straks løs på tønden. Efter en række veltilrettede slag faldt sidste bræt ned efter cirka 30 minutters kamp. Det var Henrik Svendsen, der fik ram på tønden, og han blev efterfølgende kåret til tøndekonge.

Tøndedronningen Eva Simonia Niebling Andersen satte båndet på armen af den nykårede tøndekonge, mens Rob Zaagman overrakte en krans.

Turen gik herefter videre til Amagermuseet, hvor rytterne skålede for tøndekongen, museet og ambassadørparet. Søren Mentz svarede rytternes skålsang på vegne af museet, mens Rob Zaagman takkede med skålsang på dansk.

TM