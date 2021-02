Fastelavnsridning

Veninderne Emma Leah Beenfeldt Bahnson og Silke Dorthea Heyde Lund var, som de fleste andre i Dragør, kede af, at de ikke skulle se de fine fastelavnsryttere i år. Derfor besluttede de sig for selv at trække i fastelavnstøjet og ride en tur ned gennem Dragør på fint pyntede ponyer.

De to piger håber, at de om henholdsvis 8 og 11 år selv vil være at finde under den rigtige tønde om søndagen på Engvej.

Også Vennekredsens Fastelavnsforening havde valgt at tage en tur gennem byen. Palle Cranil kørte sammen med Clara Wentzel i charabanc ned til Strandlinien, hvor de, selv om de ikke var udklædt, fik serveret fastelavnsbolle og en lille en der til.

Også en anden gruppe af foreningens ryttere var ude og lufte hestene.