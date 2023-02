Festlig fastelavn i Dragør

Det var en stor oplevelse at se de smukke heste og stolte mænd, siger hun og griner, mens hun fortæller om en rytter, der slet ikke ramte tønden, og om den vindende hest, der, som hun beskriver det, var for beskeden til at modtage sin krans og kastede sig baglæns.

Nienke Trooster kom til Danmark som ambassadør i september måned sidste år og har siden besøgt Museum Amager og mødt museumsleder Søren Mentz. Dog ærgrer det hende, at hun ikke nåede at være med ved 500-års-jubilæet, hvor Dronning Margrethe og Hollands forhenværende dronning, Prinsesse Beatrix, besøgte byen.

For Nienke Trooster er det noget ganske særligt at have et sted i Danmark med så stærke traditioner og bånd til den hollandske kultur, og hun glæder sig til at opleve Store Magleby i foråret og besøge museet med sine børn til sommer.

Selvom den nye ambassadør kun har boet i Danmark i få måneder, taler hun allerede lange, hele sætninger på dansk. Da hun fik at vide, at hun skulle til Danmark, begyndte hun at lære dansk via appen Duolingo. Hun fortæller, at hendes store problem nu er, at danskere forstår hende, men at hun ikke kan forstå, hvad danskerne siger, fordi udtalelsen ikke altid svarer til det skrevne ord. I Zwolle, hvor Nienke Trooster kommer fra, er udtalelsen dog tættere på det danske sprog, end den er i resten af Holland, og det har gjort det lettere for hende at udtale de danske ord.

Nienke Trooster er den første kvindelige ambassadør for Holland i Danmark – ligesom hun var den første kvinde i Portugal og Kroatien, hvor hun også har været ambassadør. Nienke Trooster, der selv har læst historie, fortæller, at hun værdsætter historiens stærke kvinder, at vi bør gøre en indsats for at hylde dem, når vi støder på dem, og at hun ser frem til at dykke ned i historien om de hollandske kvinder i Store Magleby sammen med Søren Mentz.

CL/TM