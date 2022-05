Festlig fredag i Store Magleby

Festen åbnes kl. 18 med taler af borgmester Kenneth Gøtterup og den hollandske ambassadør Rob Zaagman, og efterfølgende sørger bandet Jack Street for at sætte gang i festen med deres vellydende New Orleans-jazz.

Senere tager Dj Outzen over og sørger for den musikalske underholdning resten af aftenen.

Kom i god tid – og lad meget gerne bilen stå

Der er en vis formodning om, at der godt kan opstå trængsel i Store Magleby, når de kongelige gæster besøger Dragør Kommune. Det er derfor en rigtig god idé at komme i god tid, hvis man gerne vil finde den helt rigtige plads for at komme tæt på begivenhederne.

Der skal også lyde en opfordring til at lade bilen stå på dagen og overveje at tage cyklen eller bruge bentøjet for at komme rundt. Under det kongelige besøg vil der være spærret for gennemkørsel på strækninger i Store Magleby, medens der hele fredagen vil være standsning og parkering forbudt i Hovedgaden og Nordre Kinkelgade – og det må forudses, at det generelt vil være en udfordring at finde en parkeringsplads.

