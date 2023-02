Film i Dragør Bio

Folk og røvere i Kardemomme By

Kardemomme By er en hyggelig og travl, lille by fuld af smilende mennesker med egen sporvogn og verdens flinkeste politimand – en by, hvor alt ånder fred og idyl ... hvis det altså ikke lige havde været for de tre røvere, Kasper, Jesper og Jonatan.

Røverne bor lige uden for den fredelige by Kardemomme By, og når de har brug for noget, sniger de sig bare ind til byen og stjæler det.

En dag bliver røverne arresteret og anbragt i byens fængsel. Men da en brand bryder ud, får trioen en ny chance for at bevise over for byen, at de er mere end bare røvere.

»Folk og røvere i Kardemomme By« er Thorbjørn Egners berømte fortælling om Kardemomme By med alle de populære sange.