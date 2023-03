Film i Dragør Bio

Asterix og Obelix: I Dragens Rige

Asterix og Obelix bliver uvenner – over vildsvin vs. vegansk levevis og over at være i tvivl om ukendte bivirkninger af trylledrik og det aldrig at måtte smage drikken, blot fordi man en gang som barn var faldet i gryden.

Til gengæld er de enige om at få heftig hjertebanken, da prinsesse Yn Di og hendes livvagt, Lu Sing, ankommer som flygtninge til den lille landsby i Gallien.

De beslutter straks at drage ud for at hjælpe med at befri den fængslede kejserinde fra den forræderiske Deng Tsin Qin, som på sin side har allieret sig med den store Julius Cæsar, som alligevel efter endnu et skænderi med den skønne Kleopatra har brug for at komme hjemmefra.

Med sine legioner og den uovervindelige Antivirus i spidsen går Cæsar i gang med at erobre Dragens Rige. Han har bare ikke regnet med at de to snarrådige gallere også dukker op og blander sig i kampen.