Film i Dragør Bio

Den perfekte chef

Blanco er direktør for familieforetagendet Básculas Blanco, der producerer og forhandler vægte til industriel brug.

Firmaet er med i opløbet om at modtage en pris for dygtig forretningsdrivelse og har gode chancer, så længe alle tangenter stemmer, når en komité i løbet af ugen kommer på visit. Det ligner en smal sag i begyndelsen, hvor Blanco højtideligt beretter om sine familiære følelser for medarbejderne:

»De relationer vi skaber her, går langt ud over, hvad der står i kontrakterne.«

Men knap har ordene forladt hans mund, før overfladen begynder at krakelere. En afskediget medarbejder begynder at protestere foran selskabets hovedindgang, Blancos højre hånd går i hundene over ægteskabelige problemer, og så er der firmaets nye marketingpraktikant, Liliana, som Blanco har svært ved at holde sig fra.

Familierelationsfortællin-gen klinger pludseligt noget hult – og spørgsmålet er nu, hvor langt vil Blanco gå for at genoprette den balance, hele hans renommé hviler på?

»Den perfekte chef« var Spaniens kandidat til Oscar-uddelingen 2022.