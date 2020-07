Film i Dragør Bio

Den britiske film »Emma« vises onsdag den 22. juli kl. 20.

»Wild Rose« vises torsdag den 23. og fredag den 24. juli kl. 20, søndag den 26. juli kl. 18.30 samt i perioden mandag den 27. til torsdag den 30. juli kl. 20.

Animationsfilmen »Trolls på verdensturné« vises fra søndag den 26. juli kl. 14.

»Emma«.

Emma

Det behagelige liv blandt velhavende landadel i Highbury byder ikke på de store udfordringer eller ophidsende begivenheder. Så en ung dame må finde på sine egne fornøjelser.

Da Emma Woodhouse, som ellers bruger al sin tid på at passe sin temmelig hypokondriske far, har haft succes med at få sin elskede guvernante gift med en rig gentleman, får hun blod på tanden som matchmaker. Hun kaster nu sin kærlighed over den yngre Harriet, som egentlig nærer varme følelser for landmanden Mr. Martin, men som af Emma frarådes en sådan forbindelse »under hendes stand«.

I sin optagethed af først at få Harriet afsat til den lokale præst, Mr. Elton, siden til den elegante Frank Churchill, der står til at arve sin tante, er Emma ganske blind for, hvad andre føler. Ja, også for, at hendes hårdeste kritiker, Mr. Knightley, egentlig nærer varme følelser for hende.

»Wild Rose«.

Wild Rose

Rose-Lynn har en blakket fortid og en fabelagtig stemme. Selvom hun er født og opvokset i Glasgow, brænder hun for den upolerede countrymusik fra USA, der består af tre akkorder og sandheden om livet.

Hendes store drøm er at flytte til Nashville og slå igennem som sanger, men drømmen om at stå på The Grand Ole Opry med skinnende cowboystøvler og eget band synes meget lang væk, når man bor i Skotland, er alenemor til to og arbejder som rengøringskone.

Med hjælp fra sin chef, som skaffer Rose et møde med en legendarisk radiovært ved BBC og et par hårde verbale sandheder fra sin mor, Marion, er Roses vej til lykken måske kortere, end hun tror.

Rose spilles af stortalentet Jessie Buckley, der har begejstret publikum og anmeldere verden over med sin autenticitet og fremragende sangstemme.

»Wild Rose« er en original og opløftende film om familie, livsdrømme og musik, der kommer direkte fra hjertet.

Trolls på verdensturné

Nu er Trolls tilbage – og denne gang skal de på deres første verdensturné. Det bliver et eventyr, som fører til, at de opdager, at der er mere end en slags Trolls: Der er hele seks forskellige troldestammer og med hver sin musiksmag spredt ud over kloden. Spørgsmålet er nu, om de kan mødes til musikalsk topmøde, og sammen glæde sig over musikken, trods det at de spiller hver deres genre?

Kan Techno-Trolls enes med Rock-Trolls, synes Klassisk-Trolls, at det er værd at lytte til Pop-Trolls – og hvad med Country-Trolls og Funk-Trolls? Kan de mødes og enes på kryds og tværs? I hvert fald er deres verden ved at blive meget større og en hel del højere ...