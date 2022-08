Film i Dragør Bio

Minions: Historien om Gru

Selv store superskurke har være små superskurke engang.

Det er Grus store held, at en flok herreløse Minions ser et stort (og ondt) potentiale i Gru, så han kan begynde at opbygge sit imperium. Men hans virkelige chance kommer, da han bliver kaldt til jobsamtale hos »De 6 Slyngler« – hans store forebilleder på skurkeparnasset. Da de opdager, at ansøgeren kun er 12 år, griner de imidlertid ad ham og sender ham bort – men ikke før det er lykkedes ham at stjæle en kinesisk amulet, der vil give slynglerne adgang til den kinesiske dyrekreds’ magiske magt.

Det lykkes Gru at undslippe – ikke mindst fordi Willy Knytnæve, stifteren af »De 6 Slyngler«, der er blevet snydt af sine lærlinge, giver ham en hånd. Nå ja, og så har de trofaste Minions også en hånd og et par tommelfingre med i spillet.