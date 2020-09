Film i Dragør Bio

Det tyske drama »Sagen Collini« vises onsdag den 2. september kl. 20. Det franske drama »La Belle Epoque« vises torsdag den 3. og fredag den 4. september kl. 20, søndag den 6. september kl. 18.30 samt i perioden mandag den 7. til onsdag den 9. september kl. 20. Familiefilmen »Brandmand Sam – Klar til action!« vises søndag den 6. september kl. 14.

Forpremiere

Dragør Bio har i den kommende uge forpremiere på hele to danske film, nemlig:

»Druk«, der vises mandag den 7. september kl. 20 ... og ... »Madklubben«, der vises tirsdag den 8. september kl. 20.

»Sagen Collini«.

Sagen Collini

I den tyske dramafilm Sagen Collini, der bygger på roman af Ferdinand von Schirach, testes, under instruktion af Marco Kreuzpaintner, grænserne mellem moral og retfærdighed.

I over 30 år har Fabrizio Collini arbejdet flittigt for en tysk bilproducent, før han dræbte en mand – tilsyneladende helt uden grund. Sagen virker som et mareridt for den unge forsvarsadvokat Caspar Leinen. Han er personligt involveret, da offeret, den respekterede industrimand Jean-Baptiste Meyer, er bedstefar til hans gymnasiekæreste, Johanna. Hans mordanklagede klient vil ikke tale med ham, og han står over for en modstander, den legendariske anklager professor Richard Mattinger, der synes langt overlegen.

Da Caspar Leinen alligevel beslutter at føre sagen, begynder han at afdække en af de største juridiske skandaler i Tyskland nogensinde. Den viser sig at strække sig helt tilbage til 2. verdenskrig, men hvor meget er han villig til at ofre for at afsløre sandheden?

»La Belle Epoque«.

La Belle Epoque

Den midaldrende, lidt livstrætte Victor får sit liv vendt på hovedet den dag, hvor Antoine, en succesrig iværksætter, tilbyder ham en unik form for underholdning. Antoines firma giver nemlig sine kunder mulighed for at dykke tilbage i en tidsperiode efter eget valg, og Victor beslutter at genoplive den mest mindeværdige uge i sit liv: 40 år tidligere, da han mødte sit livs kærlighed.

»La Belle Epoque« var gallafilm på årets Cannes Festival, hvor den begejstrede publikum.

»Brandmand Sam – Klar til action!«.

Brandmand Sam – Klar til action!

Da en brændende olietankvogn kommer ud af kontrol og har retning mod Pontypandy, udfører Brandmand Sam en dristig redningsaktion.

Mandy og Sarah filmer indsatsen til deres hjemmeside, og klippet af Sams heltemod går viralt. Don Forhammer, en stor Hollywood-filmmogul, ser klippet og insisterer på at få Sam med i sin næste film. Uheldigvis for Sam ønsker hans medspiller, Hollywood-skuespilleren Flex Dexter, ikke at dele succesen med nogen og skyr ingen midler for at skubbe Brandmand Sam ud af billedet.

Druk

Fire gymnasielærere og venner beslutter sig for, at teste en teori om, at mennesket er født med en halv promille for lidt. Teorien lyder, at alkohol i blodet åbner sindet for omverdenen og får kreativiteten til at stige.

Resultatet er opsigtsvækkende. Både undervisningen og resultaterne løfter sig, og vennerne begynder for alvor at mærke livetigen. I takt med, at genstandene ryger indenbords, skrider eksperimentet fremad for nogen, og af sporet for andre. Det bliver tydeligt, at alkohol kan skabe store resultater, men også at den slags vovemod kan have konsekvenser.

»Druk« er et morsomt, rørende, livsbekræftende og tankevækkende drama om venskab, frihed, kærlighed – og alkohol.

»Madklubben«.

Madklubben

Marie, Vanja og Berling har kendt hinanden lige siden skoletiden. De tre kvinder er i deres livs efterår og slås med hver deres.

Efter en turbulent tid hjemme i Danmark beslutter de at tage på madkursus til Syditalien. Rejsen bliver dog ikke helt den tur, de havde regnet med, og de hede sydlandske aftener byder på både flirt, jalousi og sandheder, der pludselig skal på bordet. Midt i virvaret opdager de tre dog, at livet har langt mere at byde på og at det aldrig er for sent ...