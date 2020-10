Film i Dragør Bio

Dokumentaren »Til Sama« vises torsdag den 8. oktober kl. 20. Den danske familiefilm »Far til fire og Vikingerne« vises fredag den 9. oktober kl. 17, lørdag den 10. og søndag den 11. oktober kl. 14, mandag den 12. oktober kl. 13, tirsdag den 13. oktober kl. 11, onsdag den 14. oktober kl. 16 samt torsdag den 15. oktober kl. 11. Den franske spionfilm »Officer og spion« vises fredag den 9. og lørdag den 10. oktober kl. 20, søndag den 11. oktober kl. 16.30 samt i perioden fra mandag den 12. til torsdag den 15. oktober kl. 20.

»Til Sama«.

»Til Sama« er en rørende og intim dokumentar lavet af den 26-årige mor, Waad al--Kateab, der har filmet de sidste dage af kampen om Aleppo i Syrien.

Filmen er dedikeret til hendes 1-årige datter, Sama, og er et vidnesbyrd om deres fælles liv – såfremt Waad og hendes mand, der er læge på det sidste hospital i Aleppo, ikke skulle overleve krigen.

Waads historie begynder i 2012, hvor hun er studerende på universitetet i Aleppo og en af de første til at tilslutte sig demonstrationer mod Bashar al-Assads brutale regime. Med sit kamera indfanger hun glæden og optimismen ved denne tid, og hendes venskab med en ung læge ved navn Hamza.

Sammen med Hamza og en gruppe venner forsøger hun at gøre modstand og forlange frihed, selv da regimet griber til mere og mere brutale midler for at knuse deres oprør og på sigt starte en decideret krig i Aleppo.

Gruppen af venner bliver på tragisk vis mindre med tiden, og de, der er tilbage, må undslippe snigskytter, luftangreb og bomber, hvilket Waad alt sammen fanger med sit kamera.

En dag, midt i al kaosset, frier Hamza til Waad. De bliver gift, flytter ind i deres første fælles hjem, og snart er Waad gravid; scener, som mange unge par kan genkende på tværs af landegrænser. Forskellen er dog, at deres hvedebrødsdage udspiller sig i en tiltagende apokalyptisk krig.

Da russerne tilslutter sig regimets side i 2015, bliver volden mod oprørsgruppen endnu mere voldsom. Til trods for deres frygt beslutter Waad og Hamza sig for ikke at flygte fra byen, som så mange andre. I stedet for bliver de og fortsætter deres kamp for frihed. Waad indser, at kampen ikke længere kun er for parrets egen skyld, men også for deres datters.

Sama bliver født den 1. januar 2016 og er et lille glimt af håb i kaos. Samas første år er en ubegribeligt mørk tid for Aleppo, og idet regimet og dets allierede ikke skyr nogen midler i deres kamp mod oprøret, bliver Hamzas hospital bombet, og kvinder og børn massakreres. Alligevel finder Waad og Hamza små lommer af lykke i deres forældreskab, imens de oplever de første uger af deres datters liv. Hun giver dem styrke til at fortsætte.

Med tiden må de dog se sig nødsaget til at drage i eksil, og med tårer i øjnene siger de farvel til deres nedbrudte by – stedet, hvor deres drømme om frihed var født, men også stedet, hvor samme drømme blev slukket igen. I favnen har de deres datter, Sama – et symbol på den kærlighed og det håb, som ingen vold eller tyran kan ødelægge.

Far til fire og Vikingerne

I »Far til fire og Vikingerne« er den ellers så sammentømrede familie er i krise. Mie og Ole kan ikke længere holde ud at dele værelse, Søs er træt af at fungere som familiens reservemor, og Far har ikke det sædvanlige overskud til at tackle Onkel Anders’ særegne opførsel.

Tilbage står Lille Per, som bare er ked af det hele. Onkel Anders tilmelder derfor familien et ophold på et familieterapisted, hvor familien skal leve som vikinger i en uge. I selskab med børnenes feriegæst, Olivia, tager familien af sted for at få styr på tingene. Med sig har de selvfølgelig også elefanten Bodil – hele familiens gamle krammedyr, som pludselig kommer til at spille en hovedrolle, da hun bliver inddraget i en af de ivrige terapeuters selvopfundne vikinge-øvelser. Og hjælper terapien ikke på sammenholdet, så sker der til gengæld noget, når det er Bodils liv, der er på spil!

Officer og spion

Den 5. januar 1895 i Frankrig degraderes den unge, lovende officer kaptajn Alfred Dreyfus for at have spioneret for Tyskland og dømmes til livsvarigt fængsel på Djævleøen.

Blandt vidnerne til Dreyfus’ ydmygelse er Georges Picquart, der bliver forfremmet til at drive den militære efterretningsenhed, der fældede Dreyfus. Men da Picquart opdager, at hemmeligheder stadig overleveres til tyskerne, drages han ind i en farlig labyrint af bedrag.