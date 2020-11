Film i Dragør Bio

Den danske actionkomedie »Retfærdighedens Ryttere« vises torsdag den 19. til lørdag den 21. november kl. 20, søndag den 22. november kl. 16.30 samt fra mandag den 23. til torsdag den 26. november kl. 20. »Familien Bigfoot« vises søndag den 22. november kl. 14.

Retfærdighedens Ryttere

Den udstationerede militærmand Markus må tage hjem til sin teenagedatter Mathilde, da hans kone dør i en tragisk togulykke.

Det ligner en tilfældighed, indtil matematiknørden Otto dukker op med sine to excentriske kollegaer Lennart og Emmenthaler. Otto var selv passager på det forulykkede tog og er overbevist om, nogen må stå bag.

Som indiciernehober sig op, står det klart for Markus, at det måske var et nøje orkestreret attentat, som hans kone tilfældigt blev offer for.

Anders Thomas Jensens nye komedie er en moderne fabel om fællesskab, universets tilfældigheder ... og ja, selve livets mening.

Familien Bigfoot

Adams far er Bigfoot. Han bor også sammen med sin mor, en kæmpe bjørn, et frækt egern og en hel vaskebjørnsfamilie.

Nu hvor Bigfoot er blevet berømt, ønsker han at bruge sin berømmelse til noget positivt. Så da firmaet Xtrakt vil bore efter olie i naturreservatet, Rocky Valley, i Alaska, tager Bigfoot af sted for at støtte demonstranterne, der vil beskytte den vilde natur.

Men da Bigfoot pludselig forsvinder sporløst, drager Adam og hans dyrevenner ud på et vildt eventyr for at finde Bigfoot og afsløre Xtrakt-bossens grønne løgne.