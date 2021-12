Film i Dragør Bio

Familien Jul og nissehotellet

Hugo på tolv år elsker stadig nisser, men bliver drillet af sine jævnaldrende. Hugo beslutter derfor at gå mod sine følelser og tvinge sig selv til at blive stor.

Men da familien er på juleferie, opdager han, at der bor nisser på hotellet. Hugo prøver at fortrænge det og kæmper en indre kamp for ikke at hjælpe nissepigen Sne, som har mistet sine nisseforældre og bor alene med sine søskende.

Sne vil hjem til nissernes land, men kan ikke få rensdyrene til at flyve, for hun har aldrig lært magi. Men spørgsmålet er, om Hugo lader sig overtale til endnu et nisseeventyr.