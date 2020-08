Nyt fra Dragør Tennis:

Kæmpe finalestævne

I weekenden den 25. og 26. juli lagde Dragør Tennis baner og anlæg til finalestævnet i Sjællandsmesterskaberne 2020 – et mesterskab, der med sine knap 1.000 deltagere – såvel på motionist- som eliteplan – fordelt på alt fra de yngste juniorer til de ældste veteraner er Danmarks største tennisturnering.

Turneringen bød på mange spændende og særdeles velspillede kampe, og mange både lokale og tilrejsende tennisinteresserede lagde vejen forbi Dragør Tennis’ hyggelige anlæg på Engvej.

Spillere og tilskuere fik i løbet af de to dage hele spekteret af det danske sommervejr at føle, og ikke mindst søndagens regnvejr krævede en ekstra indsats af klubbens entusiastiske frivillige.

I forhold til turneringsdeltagelse markerede Dragør Tennis sig især i de yngste rækker – eksempelvis i U/10 Kønsneutral A, hvor Louie Waldemar Jessen tilkæmpede sig en flot 2.-plads.

At Dragør Tennis får muligheden for at danne rammen for en turnering af sjællandsmesterskabets kaliber er en blåstempling af klubbens enestående, fysiske rammer og et skulderklap til klubbens engagerede og kompetente frivillige, lyder det fra klubbens formand, Joakim Thörring, der også mener, at weekendens succes uden tvivl åbner døren for muligheden for lignende arrangementer i Dragør fremover.