Fjernvarme

I sidste uges Dragør Nyt blev det oplyst, at Dragør og Tårnby Kommuner ville påbegynde en undersøgelse af en fjernvarmeløsning i de naturgasforsynede områder i de to kommuner.

Men – et forhold er de tekniske løsninger – et andet er den brændsel, der skal være grundlaget for fjernvarmen.

I dag leverer kommunerne København, Tårnby og Dragør affald til Amager Ressourcecenter (ARC). Af det forbrændingsegnede affald produceres el og varme, hvor sidstnævnte sælges til fjernvarmebrugere primært i Københavns og Frederiksberg Kommuner.

Det fremgår af ARC’s årsrapport for 2020 (årsrapport for 2021 foreligger endnu ikke), at der i 2020 blev indvejet cirka 599.000 tons brændsel på ARC’s affaldsenergianlæg. Heraf var de 160.000 tons biomasseaffald.

Spørgsmålet er, hvor meget af dette forbrændingsegnede affald kommer fra Dragør og Tårnby Kommuner. Det fremgår ikke af årsrapporten. Dog fremgår antal »tømninger« af restaffald m.v. Det kunne være interessant at få foretaget en beregning af, hvor mange tons forbrændingsegnet affald de to kommuner hver leverer til ARC.

Beregningen kunne så danne grundlag for en skønsmæssig vurdering af selvforsyningsgraden for brændsel ved etablering af en fremtidig fjernvarmeløsning omfattende Dragør og Tårnby Kommuner. Der er ikke taget højde for nye teknologier, eksempelvis geotermi.

I dag er Dragør Kommune vel blot nettoleverandør af brændselsegnet affald til fjernvarmebrugere i andre kommuner. Borgere i Dragør betaler en høj pris for gas. Hvad får Dragørs borgere for deres affald?

Med venlig hilsen

Bjarne Dyreborg-Carlsen