Flyvende samarbejde

Elever bygger fuglehuse i samarbejde med Dragørs Aktivitethus

Onsdag den 24. januar tog 6.-klasserne på Dragør Skole og Henning Matz fra træværkstedet på Dragørs Aktivitetshus hul på et nyt projekt, hvor de sammen, i faget håndværk og design, skulle bygge fuglehuse.

Med fuglehusene ønsker skolen at hjælpe med at skaffe trængte småfugle flere ynglesteder i haverne, så flere æg derved kan lægges og klækkes – og så flere unger kommer på vingerne.

Modellen er en variant af de fuglehuse, der nok er kendt af flere i Dragør, da de sælges i aktivitetshuset.

Fuglehus-projektet er kommet godt fra start, og eleverne er glade for projektet.

Skolens fokus har været lagt på meningen med fuglehusene og på læren med at arbejde struktureret efter faglige metoder, og det vurderes at have været med til at skabe pæne og brugbare resultater for eleverne.

Samarbejdet mellem skolen og Dragørs Aktivitetshus er en del af et mere bredt forsøg, hvor parterne kan gøre brug af hinandens ressourcer. Projektet er således kun en del af et større samarbejde, som blandt andet indeholder videndeling bl.a. inden for it, madlavning og højtlæsning.