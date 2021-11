Fødsler og moderskab i livsstilsbutikken

Der var godt med besøg, da Dragør-psykolog og -forfatter Ranka Skak lørdag den 16. oktober lavede popup-stand i Laura Ellas butik på Badstuevænget med sin nye bog »En tryg begyndelse«.

I august udkom psykolog Ranka Skaks bog »En tryg begyndelse«. Bogen er en guide den den gravide, fødende og barslende mor.

Som tilflytter til Dragør for 15 år siden ønsker Ranka Skak netop at tage del i – og dele lokalt ud af sin entusiasme omkring at forandre fødselskulturen.

Julie Thit Kjærsvold-Niclasen fra Laura Ella var med på at udbrede budskabet om bogen og lagde derfor beredvilligt lokale til det særlige arrangement.

Om bogen

Ranka Skaks interesse startede oprindeligt, fordi hun var optaget af, hvordan måden, man kommer til verden på, kan præge ens liv.

»Det var tydeligt hos nogle af de mennesker, som kom i terapi hos mig,« fortæller hun.

Da Ranka Skak blev gravid og fødte, var det naturligt for hende at udforske, hvordan man skaber de bedste rammer for det lille, nye liv.

»I kraft af mit arbejde havde jeg som gravid en masse viden, som ikke er en del af den normale fødselsforberedelse,« siger Ranka Skak.

Samtidig havde havde hun et netværk af jordemødre og behandlere, der vidste endnu mere. De hjalp hende og delte ud af deres viden.