Første skoledag

Torsdag den 10. august var første skoledag for de nye 0.-klasser i Dragør, og det betyder, at en lang række børn kunne tage hul på et nyt kapitel af deres liv.

På Store Magleby Skole tog 5.-klasserne, der er venskabsklasse, imod de mange nye elever og deres forældre med sang.

De nye 0.-klasser havde fået en ballon i samme farve som deres nye klassekammerater.

De nybagte skoleelever gik herefter gennem en fin flagallé til deres nye klasselokale.