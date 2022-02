Førstehjælp i folkeskolen

Ud over at der i uge 6 har været Uge Sex i folkeskolen, så har ugens undervisning også omfattet det, der hedder de timeløse fag. At være et timeløst fag betyder imidlertid ikke, at det ikke er vigtigt. Tværtimod. For et af disse fag handler blandt andet om førstehjælp.

6.-klasserne fik lært om hverdagsførstehjælp – lige fra at lave et opkald og hvordan man får fat i hjælp, til hvordan man lægger en bandage eller laver en slynge.

»Kort sagt, så har de lært alt andet end hjertelungeredning. Vi kan kalde det hverdagsførstehjælp. Det har været om små sår, store sår, brækkede arme og ben, forbrændinger, forgiftning, stabilt sideleje og tandskader, eller når man får noget galt i halsen og skal lave Heimlich-manøvren,« siger Martin Sleimann fra Dragør Ungdomsskole, der igen i år har undervist i faget.

Sidste år underviste Martin Sleimann online for mellemtrinnet, da de skulle have førstehjælp. Videoen ligger stadig tilgængelig på Store Magleby Skoles youtube-kanal, så de unge kan genfinde den sammen med deres lærere eller forældre. Dengang havde eleverne også mulighed for at skrive ind med spørgsmål, som så blev besvaret undervejs.

Først når eleverne går i 9. klasse, undervises de i hjertelungeredning – i år udført af Kay Weiss, som eleverne også kender fra ungdomsskolen.

»De synes, det var helt vildt spændende,« fortæller Stine Groth, der er lærer i 9. klasse på Dragør Skole. »De øvede sig på dukker og hjalp hinanden med at lægge i stabilt sideleje. De fik også nogle førstehjælpebøger med hjem, så vi kunne følge op på det. Så nu burde de kunne hjælpe hinanden og andre,« fortsætter hun.

Stine Groth talte med sine elever om, at hvis alle kunne hjertelungeredning i en eller anden grad, så ville man faktisk kunne sikre flere borgere i samfundet. De talte også om ansvaret for at gøre noget.

»Eleverne fik vist videoer, hvor nogle er faldet om, og hvor andre bare går forbi. Vi snakkede meget om, at det er bedre at gøre noget – fremfor at gøre ingenting. Man kan ikke gøre noget forkert, så længe man prøver,« fortæller Stine Groth.

Eleverne fortalte, at det især var frygten for ikke at kunne hjælpe eller frygten for at gøre noget forkert, der gjorde dem bekymrede for at blive konfronteret med en ulykke.

Men nu er en hel årgang klædt godt på til opgaven.

CL