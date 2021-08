Førsteplads fastholdes

McElrea blev nummer tre, mens det lykkedes for James Roe at holde fast i 4.-pladsen. Reece Gold måtte tage til takke med en 8.-plads.

Holder 1.-pladsen

»Jeg kan ikke være andet end tilfreds med weekendens resultat,« sagde Christian Rasmussen efter løbet. Han fortæller, at JHDD-teamet og han selv har arbejdet hårdt for at få sat bilen rigtigt op til løbet, og at det lykkedes, så de til sidst kom op i den rigtige del af feltet.

Selvom Braden Eves vandt løbet, holder Christian Rasmussen fast i den samlede føring. Eves fik dog indhentet lidt af den stærke danskers forspring – og er således nu 32 point efter Rasmussen.

Indy Pro 2000-feltet skal allerede i aktion igen næste weekend, hvor løb 14, 15 og 16 skal køres på New Jersey Motorsports Park.

TM