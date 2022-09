Fokus på det gode liv

»Det er en spændende proces, som vi går i gang med nu og hen over efteråret,« siger Nicolaj Bertel Riber, der som formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forklarer, at der vil blive lagt særlig vægt på, at det skal være en inddragende proces.

»Jeg glæder mig til at drøfte, hvad der skal kendetegne Enggården fremover, og hvad vi skal gøre mere af, og hvad der måske også skal gøres mindre af. Men det er ikke kun os politikere og fagpersoner omkring Enggården, som skal være med til at komme med idéer og input. Nej, vi er meget nysgerrige med hensyn til, hvad andre tænker om det gode liv på vores plejecenter. Og de tanker skal vi have i spil,« fortæller udvalgsformanden.

Fremtidens retning

Gennem spørgsmål såsom hvad er godt på Enggården og hvilke temaer skal der arbejdes videre med skal processen, der involverer interviews, studiebesøg og workshopper, ved at komme godt rundt om Enggården udpege, hvilken retning Enggården skal tage i fremtiden.

»Når vi er kommet lidt længere, vil vi rigtig gerne have input til, hvad andre synes om det. Det kommer blandt andet til at ske sidst på året, hvor vi inviterer alle interesserede til en snak om det gode liv på Enggården,« oplyser Nicolaj Bertel Riber, der også håber, at kommende beboere og pårørende har lyst til at deltage.