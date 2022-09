I 2011 købte sejlklubben en skolebåd og lejede en anden – og med hjælp fra sponsorer har klubben nu fire ens skolebåde – og hvert år kommer omkring 60 elever igennem skoleforløbet.

I 2017 lancerede sejlklubben en ny aktivitet, nemlig SUP (stand-up paddleboard). Det blev straks populært og er blandt andet godt besøgt, når Dragør Sejlklub deltager i arrangementet »Kongelundsfortet i bevægelse«.

Kapsejladser med kongeligt islæt

Hver tirsdag i sæsonen er der kapsejlads for medlemmer med efterfølgende fællesspisning i caféen, og hvert år arrangerer sejlklubben en større kapsejlads. Klubben har anvisningsret til Nordre Mole og kan derfor bede medlemmerne om at flytte deres både og give plads til kapsejlerne. Det giver mulighed for at se kapsejlerne helt tæt på.

Der afholdes mange arrangementer i Dragør Sejlklub, blandt andet et årligt åbent Dragørmesterskab for Finnjoller, der dog desværre ikke kan afholdes i år, da Finnjolleklubbens kalender kolliderer med Dragør Sejlklubs.

Mik Jensen kan fortælle, at Kronprins Frederik her sejlet i Dragør flere gange – i 2016 i et åbent danmarksmesterskab, hvor kronprinsen var skipper og havde Prins Christian med som gast. Også Prins Henrik har sejlet her.

Det sociale liv i sejlklubben er godt – der arrangeres for eksempel en pinsetur, hvor man har en aftale med en anden sejlklub om lån af lokale. Om vinteren afholdes klubaftener med sejlere, der fortæller om deres oplevelser, møder med for eksempel havnefogeden og whiskysmagning i den anden ende af skalaen.

Café og klubhus

I 2014 blev caféen etableret. Den er med sin unikke beliggenhed hurtigt blevet et populært samlingssted. Den er forpagtet ud – forpagteren driver også Regattapavillonen ved Bagsværd Sø, fortæller Mik Jensen.

I 2020 blev til- og ombygningen af klubhuset færdig, og det ombyggede klubhus er ikke kun til gavn for Drag-ør Sejlklub. Blandt havnens brugere var et stort ønske om opførelse af et offentligt toilet samt toilet og bad til gæstesejlere i havnens nordlige ende – og det indgik i planerne for byggeriet og er i dag en realitet.