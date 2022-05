Det var en stor forandring at være flyttet ud, fortæller Dirch Petersen – her er bedre plads til både – og mindre turisme, hvad der giver mere arbejdsro. Han er glad for det nye værft, der er mere tidssvarende, men han indrømmer gerne, at det var vemodigt de sidste dage på det gamle værft, hvor hans farfar, far og ham selv har haft sit daglige virke siden 1912.

Men hans far er glad – han trækker dog ikke længere i arbejdstøjet, men kigger forbi indimellem.

Dirch Petersen har en drøm om at få en tredje hal på sigt – den er sendt i projekt.

Nye sejlere

Der kommer mange nye sejlere til, og Dirch Petersen har bemærket, at mange unge ofte har deleøkonomi og ofte er flere om én båd.

Værftet har også gode relationer til forsikringsselskaberne – og Tivoli er fast kunde, hvorfor man ikke sjældent kan se de små både fra »Minerne« stå på havnen.

Forsikringsafgift

Dirch Petersen sidder i Skibs- og Bådebyggeriernes bestyrelse. Her arbejder man blandt andet for at få afskaffet afgiften på kaskoforsikringer for lystfartøjer.

Dirch Petersen fortæller, at afgiften medfører, at de dyreste både udflager til Sverige eller Tyskland for vinteropbevaring, hvor de så også får udført service m.m. Så sparer de noget af afgiften, men de danske værfter går glip af arbejdet, og den danske stat mister indtægter i skat og moms.

Positive takter

Dirch Petersen siger, han var glad for borgmesterens bemærkning, men at han nu ser fremad. Det er også hans oplevelse som erhvervsdrivende, at de handler lidt hurtigere i kommunen nu.

Han synes også, havnen er inde i en positiv udviklingen, hvad angår havneadministrationen. Dirch Petersen roser den nu tidligere havnefoged for at få ting til at ske. Han var en god samarbejdspartner for værftet, siger han.

I øjeblikket er der ingen havnefoged, men den nye tiltræder til juni, fortæller Dirch Petersen.

Der arbejdes meget på værftet, men der er også tid til en fritidsinteresse. Når det overhovedet er muligt, deltager jeg i tirsdagens kapsejlads, fortæller Dirch Petersen med et smil.