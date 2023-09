Af Rasmus Mark Pedersen

I hjertet af Store Magleby finder man et autoværksted, der ikke er som alle de andre.

Ejerne er i dag 21 og 27 år – og Dragør Nyt har taget en snak med dem om, hvad de har lært af ikke kun at stå med hovedet i kølerhjelmen, men også at have det nede i regnskaberne.

Christian Erikstrup er den yngste, og selv om Thomas Moser er den ældste, var han ikke ligefrem gammel, da de to sammen købte Store Magleby Autoværksted fra deres mester for to år siden.

»Vores gamle chef havde drevet værkstedet i 20 år, og da vi fik muligheden, besluttede vi at gribe den med begge hænder,« fortæller Thomas Moser.

Sin egen chef

Siden overtagelsen er det gået godt. Kunderne er trofaste, og der er kommet flere til, så de to mekanikere har klaret det godt.

Men der var da lige nogle, der skulle vænne sig til, at det altså var de tidligere lærlinge og svende, der havde overtaget.

»Jeg har da haft adskillige, som er kommet hen til mig og sagt: ›Jeg skal tale med chefen.‹ Hvorefter jeg så måtte sige: ›Du taler med chefen‹,« forklarer Thomas Moser med et stort smil.

Men nogle gange var problemerne så ikke slut endnu.

Det bedste var, fortæller han grinende, når de så fortsatte med: »Den er god med dig. Hvor er chefen?«

Men heldigvis har alle taget rigtigt godt imod deres overtagelse af forretningen.

Thomas Moser (tv.) og Christian Erikstrup fremviser stolt deres medaljer. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Stærk faglighed

Men hvordan endte de to unge mekanikere egentlig med at være klar til at overtage forretningen så hurtigt? Christian Erikstrup nåede som 19-årig kun lige at være udlært, før han selv var mester.

Svaret er ifølge dem selv delt i to: Fordi de har haft en god læremester – og fordi de er dygtige.

Det sidste har de vist ved at modtage medaljer fra Københavns Automekaniker Laug – noget kun ganske få nyuddannede bliver tildelt hvert år. Og sådan en medalje har de naturligvis begge fået. Selvom vejen dertil var lang:

Det første krav til en medalje er, at den afsluttende svendeprøve skal bestås med et 12-tal. Derefter skal man indstilles af sin skole, og censor skal nikke til, at det er en god idé. Og til sidst skal bestyrelsen i lavet udvælge de allerdygtigste af de indstillede.

Christian Erikstrup er ikke bange for at sige højt, hvad andre mere jantelovsramte bare ville tænke: »Vi er markant dygtige til det faglige, og det har medaljerne også vist.«

Mesters aftryk

Men der var også lige det med, hvad mester havde lært dem.

På et større værksted kunne de have stået og kigget en svend over skulderen i to år, som de selv udtrykker det. Ligesom det, at værkstedet tager alle biler, gør, at de er kommet ud i alle typer opgaver.

»Vi har altid stået på egen hånd og lært tingene fra bunden af. Vi har altid selv snakket med kunderne, og det har selvfølgelig også gjort en del,« forklarer Thomas Moser.

Det er denne praktiske tilgang, der har givet dem den værdifulde erfaring og selvtillid til at håndtere en bred vifte af opgaver og situationer, fortæller de.

Da de også selv skulle at skrive regninger til kunderne og dermed se med i regnskabssystemerne, er det ikke en helt fremmed opgave for dem at styre virksomheden selv.

Der er travlt på værkstedet, så de to ejere vil gerne udvide med mere mandskab på værkstedet. Foto: Rasmus Mark Pedersen.

Svært at finde folk

Alligevel har det været overvældende at eje det hele. De har skullet lære alt det, der ikke havde med bilerne at gøre. Og når forretningen samtidig går godt, så bliver der knoklet lidt ekstra.

Derfor har de også været på udkig efter i hvert fald en svend, sådan så det også bliver muligt at tage en lærling. For lige nu kan de ikke bruge en halv dag på at lære fra sig, hvis alle bilerne skal ordnes samtidigt.

»Men det er svært at finde en ordentlig svend. Vi har haft en hel del til samtale, men det har bare ikke lige været der,« forklarer Christian Erikstrup og tilføjer:

»Vi har også problemer med, at vi ikke kan give lige så meget i løn, som de store værksteder. De kan give 280 kroner i timen, og det får vi ikke engang selv ud af det.«

Da Dragør Nyts udsendte peger på prisskiltet bag de to herrer og foreslår, at de måske kan justere noget der, så er der ikke megen velvilje at spotte.

»Så kan det være, der er nogle kunder, der finder andre steder. Det vil vi jo helst ikke have,« lyder svaret fra Thomas Moser.

Presset fra de store

De overtog forretningen på bagkanten af corona, og de var nervøse for, om Ruslands invasion af Ukraine ville gøre noget ved deres forretning. Men det har de slet ikke kunnet mærke. Faktisk er det kun gået yderligere frem, siden de overtog forretningen. Så planen om at ansætte en ordentlig svend og få en lærling er i den grad stadig levende.

Samtidig kan makkerparret også se en fremtid for sig, hvor de kan blive presset af bilmærkernes egne værksteder. Men da de i dag kan lave alle biler uanset mærke, årgang eller drivmiddel, så føler de, at de er foran andre i branchen.

Da flere og flere af specielt de nye elbilmærker inkluderer meget lang garanti og serviceaftale ved køb af bil, bliver de uafhængige værksteder mere trængte.

»Altså vi skifter selvfølgelig dæk og tjekker bremser på en masse Tesla’er, men nogle af de tidligste biler får stadig skiftet batteriet på garantien,« siger Christian Erikstrup.

Stadig noget at lave

Nutidens biler bygges oftere og oftere op af større moduler, som bare skal skiftes ud, når det går i stykker.

Det giver ifølge de to mekanikere mere materialespild, men det er selvfølgelig markant lettere at udskifte, end hvis der skulle arbejdes med hvert enkelt komponent, sådan som man gør i dag.

Men de tror stadig, det på trods af de nye lette udskiftninger bliver lige så sjovt at være mekaniker de næste mange år:

»Så går det sjove fra selve reparationsopgaven til fejlfindingsopgaven. Nye biler er fyldt med elektronik, så det handler om at blive virkelig god til at finde ud af, hvad det er, der fejler, så bilerne kan komme hurtigt ud og køre igen,« forklarer Thomas Mosen, der med et smil afsluttende tilføjer:

»Så der skal nok være nok at lave for os – også de næste mange år.«