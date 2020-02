Fokus på indbrudsforebyggelse

Lørdag formiddag havde Københavns Politi opsat en pavillon på Neels Torv, og her inviterede de borgerne på en uformel snak over en kop kaffe.

Fokus var især på indbrudsforebyggelse, da der i Dragør desværre gennemsnitligt sidste år var flere indbrud end på landsplan.

Til stede var også Københavns politidirektør Anne Tønnes og politikommisær Mikkel Christiansen, der har særligt ansvar for Amager.

Politidirektøren fortalte overordnet om Københavns Politis fokus på at komme tættere på borgerne og bad om, at borgerne hurtigere meddelte sig til politiet og ikke blot på Facebook, når der er noget galt.

Politiet ønsker at øge trygheden lokalt og på at forebygge indbrud i Dragør, og interesserede kunne efterfølgende gå en tur med en af politiets forebyggelsesspecialister, der kom med gode råd og konkrete eksempler på, hvordan man minimerer risikoen for indbrud i sin bolig.

BB/HJS