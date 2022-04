Fokus på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget

En langt større del af sundhedsområdet er flyttet ud til kommunerne – og det er rigtig godt, at flere opgaver kan løses tæt på hjemmet, lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.

Han nævner i den forbindelse sygeplejeklinikken på Wiedergården, hvor man kan booke tid til for eksempel skift af forbinding, så man ikke behøver at blive hjemme og vente på hjemmesygeplejen. Men har man behov for det, kan man naturligvis fortsat modtage behandling i hjemmet, og mange vil værdsætte ikke at behøve at vente, men måske i stedet for kombinere et besøg i sygeplejeklinikken med et besøg på Wiedergården i øvrigt.

Og når nu talen falder på Wiedergården, kan Nicolaj Bertel Riber ikke skjule sin begestring. Måske underligt, når jeg kun er 33, ler han, men han holder meget af at komme der og sætter stor pris på det engagement og initiativ, som huset rummer. Han sidder da også i stedets brugerråd.

Det forpligtende samarbejde med Tårnby

Nicolaj Bertel Riber fortæller, at han netop har deltaget i et dialogmøde om social- og sundhedspolitik samt psykiatri i Tårnby. Her mødes forvaltning og politikere fra de to kommuner til dialog, hvad Nicolaj Bertel Riber er rigtig glad for.

Tårnby Kommune løser stadig de opgaver, der falder ind under det forpligtende samarbejde, men det er stadig Dragørs borgere og Dragørs ansvar, konstaterer han, der også siger, at samarbejdet fungerer rigtig godt.

Jobcenter – også for Dragør

Nicolaj Bertel Riber siger, at lufthavnen – selvom den fysisk er beliggende i nabokommunen – på godt og ondt er en del af Dragørs identitet.

Mange af Dragørs borgere arbejder der – eller kender nogen, der gør, og Nicolaj Bertel Riber fortæller, at man aldrig har set så stor arbejdsløshed i Dragør som under covid-19, hvor lufthavnen opsagde mange medarbejdere.

Den gode nyhed er, at de seneste tal viser, at de fleste nu er tilbage i job.

Og han understreger, at jobcentret – selvom det hedder Jobcenter Tårnby – også er jobcenter for Dragør. Dragørs borgere hører til her – de er ikke gæster, siger han.

Under pandemien etablerede Tårnby og Dragør et såkaldt fremskudt jobcenter, hvor borgerne kunne få hjælp allerede ved opsigelsen – de skulle ikke som vanligt vente på, at ledigheden aktuelt indtraf.

Psykologhjælp – et -hjertebarn

Et stort hjertebarn for Nicolaj Bertel Riber er psykologhjælp til unge – især pigerne, der lider under et stort forventningspres for at være perfekt – og ofte sammenligner sig med andre på sociale medier, siger Nicolaj Bertel Riber.

Psykologhjælp løser ikke alt, siger han, men kan være med til at hjælpe pigerne til at forstå, de er gode nok, som de er.

Ukrainske flygtninge

Krigen i Ukraine har skabt en ny stor opgave for Dragør Kommune. Og det antal flygtninge, der forventes, viser helt andre tal, end ved flygtningenkrisen i 2015, konstaterer Nicolaj Bertel Riber.

Han glæder sig over, at der i Dragør er en enorm velvilje til at modtage og byde flygtningene velkomne – Dragørs befolkning har hjerterum, siger han.

Der er sikret tolkebistand på rådhuset, og skoler og daginstitutioner er forberedt og klædt på – men antallet er selvfølgelig afgørende for, hvordan det skal løses.

»Det er vigtigt at få børnene i daginstitution og skole, så de får en god dagligdag,« siger Nicolaj Bertel Riber, der også oplyser, at de nytilkomne skal registreres i folkeregistret, så de kan få de ydelser, de er berettiget til – og at kommunen er i forhandlinger om boligplacering.

De første to flygtninge ankom i denne uge – under interviewet var det endnu ikke besluttet, hvor de skal bo – men der er p.t. ledige pladser ved Hollænderhallen.

Bachersmindelejren, Drag-ør Badehotel og pavilloner er i spil – så der er mulighed for at skalere op, hvis der kommer mange flygtninge, lyder det fra Nicolaj Bertel Riber.

Ligeværdigt og godt samarbejde

Efter kommunalvalget sidste år konstituerede Socialdemokratiet, Konservative og Venstre sig.

Socialdemokratiet er det eneste røde parti af de tre, smiler Nicolaj Bertel Riber, der fortæller om et ligeværdigt og godt samarbejde de tre partier imellem.

Partierne har naturligvis forskelle holdninger og meninger, men de har gode og indholdsrige diskussioner og en fælles ambition om at ville gøre det godt sammen, konstaterer Nicolaj Bertel Riber.