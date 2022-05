Fokus på tværfaglighed og helhed

Med en fortid i den tekniske verden kan Pia Holm Nielsen i forhold til plan og teknik trække på sine ledelsesmæssige erfaringer i et kendt område, og hun glæder sig til at dykke ned i sundheds- og ældre-området.

Der kommer flere og flere ældre, konstaterer Pia Holm Nielsen, og kommunen vil gerne arbejde med en mere rehabiliterende tilgang for blandt andet at hjælpe ældre borgere til selv at kunne gøre tingene, så de kan klare sig selv længst muligt. At holde sig i gang modvirker ensomhed og giver større livskvalitet, og i den forbindelse nævner hun Dragørs Aktivitetshus, hvor man møder stort engagement og initiativ i alle de facetter, huset rummer.

Tværfaglighed er noget Pia Holm Nielsen går meget op i, og for at lykkes med en rehabiliterende indsats og opnå en forandring er det vigtigt at bringe de forskellige kompetencer i spil, så alle områder i kommunen trækker i samme retning.

Pia Holm Nielsen nævner, at der i konstitueringsaftalen er mange spændende projekter, som hun skal bruge det kommende år på at implementere. På Enggården skal der blandt andet være fokus på, hvad det gode liv på et plejehjem er, ligesom der skal ses på, om der er den rette organisering af ressourcerne hen over døgnet. Det skal også undersøges, om det er muligt at indføre en klippekortsordning i hjemmeplejen, så borgerne kan »spare op« og vælge for eksempel en biograf- eller gåtur.