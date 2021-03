Foto: TorbenStender.

Forårstegn i Dragør

Årets ansøgninger fra Café Havslapning har ramt Dragør

Så sikkert som vintergækker og erantiser, kom Poul Heins ansøgninger om årets vilkår for hans lille café på molen. Der er desværre i byrådet en indbygget uvilje mod at give caféen en åremålsgodkendelse, så derfor denne årlige, rituelle stammedans.

Det minder en del om scenen i tv-serien »Matador«, hvor den tyske forfatter ved stambordet i Jernbanecaféen låner 100 kroner af grisehandleren, så forfatteren kan vise politiet pengesedlen og derved bevise, at han ikke er subsistensløs. Efter forevisningen på politigården får grisehandleren lånet tilbage.

Ved årets session var det kun liste T, som stemte imod udeserveringen, så sommeren er reddet for det folkelige, lille sted.

Der var også ansøgt om at få lov til at lave en træbeklægning på arealet under markisen. Anmodningen faldt, da både Socialdemokratiet (A) og liste T (T) stemte nej. Asfalten under markisen er ellers særdelses ujævn, skæv og småhullet, hvormed de høje glas let vælter.

For DF var dette lidt ærgerligt, da vi bare 20 meter mod vest kan se så positivt, som røgeriets kunder har taget imod deres træterrasse, som ligger på en grund tilhørende kommunen og udlagt til Skurbyen. Men sådan er der jo forskel.

Men som Peter Malberg, i skikkelse af kejser Franz Joseph, udtrykker det i filmen »Sommer i Tyrol«: »Livet er nu engang så ... Alle vi det lære må.«

Det gjorde, at Dansk Folkeparti valgte at sende sagen om terrassen til en fornyet behandling på næste byrådsmøde. Her blev vi heldigvis støttet af både Venstre og Konservative. Tak for det.

I byrådssalen vil C, O og V have et knebent flertal.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Medlem af kommunalbestyrelsen