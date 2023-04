Foredragsholder Asger Nørlund Christensen. Privatfoto.

Foredrag i Dragørs Aktivitetshus

Hør om de maritime relationer mellem Danmark og Holland torsdag den 13. april kl. 19

Danmarks Lodsmuseumsforening, Dragør Museumsforening samt Lodsbåd 202’s Venner er gået sammen om et foredrag om de dansk-hollandske maritime relationer i det 17. og 18. århundrede. Det sker med historiker Asger Nørlund Christensen torsdag den 13. april kl. 19 i Dragørs Aktivitetshus’ store sal.

Som museumsinspektør ved Nationalmuseets Center for Søfart og Maritime Håndværk i Holbæk Havn har Asger Nørlund Christensen, der også er forfatter af både faglitteratur og fiktion, praktisk sejladserfaring med gamle træskibe såsom Bonavista og Anna Møller.

Historiske relationer

I Dragør og i hollænderbyen Store Magleby finder man den dag i dag tydelige spor efter de dansk-hollandske maritime relationer flere hundrede år tilbage. Driftige dragørskippere hjembragte nemlig fliser fra Holland, der nu blandt andre steder ses på Gammelgård på Amagermuseet, i forhallen på Wiedergården og i biblioteket på Vestgrønningen.

Ser man på den maritime militærhistorie, var der i 16- og 1700-tallet tætte forbindelser mellem den danske og den hollandske orlogsflåde. Christian 4. købte for eksempel hollandske orlogsskibe, og også bygningen af flådens skibe var stærkt præget af hollandsk skibsteknik. Som chef for Holmen udnævntes i 1690 den hollandsk-fødte admiral Henrik Span, der var kyndig i skibskonstruktion, og desuden begyndte den store søhelt Niels Juel (1629–1697) sin sømilitære karriere i den hollandske orlogsflåde.

Den maritime kulturudveksling mellem Nederlandene og dobbeltmonarkiet Danmark–Norge gik således begge veje.

Det har længe været kendt, at almindelige søfolk fra Danmark–Norge til tider drog til Nederlandene for at søge hyre på især hollandske koffardi-skibe – men omfanget af denne arbejdsmigration har hidtil været ukendt.

Med udgangspunkt i kildestudier i Amsterdams stadsarkiv vil aftenens foredragsholder, Asger Nørlund Christensen, fremlægge resultatet, der viser, at op til en tredjedel af det dansk-norske dobbeltmonarkis søfolk sejlede på hollandske skibe i en periode.

Gratis adgang.