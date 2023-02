Foredrag i lokalhistorisk forening

Deltagerne hørte om de danske præster i Hamburg og Berlin, der spillede en særdeles stor rolle med etablering af kontakter til de indsatte i de mange kz-lejre. Præsterne smuglede tobak, vitaminpiller og cigaretter m.v. ind til fangerne. Og takket være deres indsats havde myndighederne i Danmark også en rimeligt viden om, hvor både danske og norske fanger befandt sig.

På dansk initiativ sendte man busser til Tyskland for at hjemtage en del fanger. I foråret 1945 lykkedes det Svensk Røde Kors at få tilladelse til også at sende svenske busser til Tyskland. Greve Folke Bernadotte blev kendt i den forbindelse. Af lokale folk kom blandt andre kystbetjent Fritz Martin Knudsen og fiskekonen Ellen Vilhelmine Nielsen hjem til Drag-ør med busserne.

I midten af april 1945 deltog 200 danske rutebiler, der i hast blev malet hvide med Røde Kors-mærker, i en ny redningsaktion. Alene den 20. april 1945 blev 5.000 fanger reddet ud fra Tyskland.