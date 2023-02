Foredrag om Alfred Lauritz Schmidt

Tirsdag den 28. februar kl. 19 inviterer Dragør Museumsforening til foredrag om Alfred Lauritz Schmidt i den store sal i Dragørs Aktivitetshus.

Alfred Lauritz Schmidt, der var skibsfører og skibsreder i Dragør og senere opsynsmand på B&W, nedskrev omkring år 1930 sine erindringer.

Han nedskrev mest for at leve med i sin egen historie fra barndomsdagene – barndomsdage, som han mindedes som en tid, han var glad for.

Tobias Ameland Maltesen, der er Alfred Lauritz Schmidts tiptipoldebarn, har dykket yderligere ned i tiptipoldefarens liv og virke og den tid, som han levede i – en tid, hvor Dragørs mænd var beskæftiget enten på søen eller i fag med relation dertil. Det kunne for eksempel være på langfart i sejlskibenes tid, som lodser og bjergere langs Amagers kyster eller med skibsbyggeri inde i den store by.

Gratis adgang. Se også annoncen på side 2.