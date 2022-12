Forestilling på Enggården

Onsdag den 30. november blev en dag med masser af sang, musik og latter for Enggårdens beboere og pårørende. Her var der nemlig besøg af duoen »Jørgen og Jens«, der underholdt reminiscens-forestillingen »Husker du?«.

Bag duoen finder man Jørgen Dickmeiss, som er spillemand og folkemusiker, samt historiefortæller Jens Peter Madsen.

Forestillingen bestod af historiefortælling, musik og forskellige sanseøvelser.

Arrangementet var blevet til i et samarbejde mellem kommunens demenskonsulent og Dragør Bibliotekerne.

Biblioteket har længe arbejdet med det demensvenlige bibliotek. Og da biblioteket er for alle – også dem, der ikke kan komme der, var biblioteksassistent Pia Munch og bibliotekar Ulla Fajfer, rigtig glade for at være med til at sætte rammerne for dagen.