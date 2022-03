Nyt fra Amagerlands Gymnastikforening:

Formandsskifte

Efter 15 år på posten som formand for Amagerlands Gymnastikforening (ALG) overlader Gert J. Jansen nu roret til nye kræfter.

Martin Svare overtager formandposten, mens Mathias Pape overtager titlen som næstformand. Det forlyder dog, at de to i fælleskab vil løfte formandsopgaven.

»Jeg er fuldstændig fortrøstningsfuld over at overlade formandskabet to friske fyre, der er aktive i ALG – både som instruktører og som bestyrelsesmedlemmer i en årrække,« fortæller Gert J. Jansen til Dragør Nyt. Og den afgående formand tilføjer, at han mener, det er på tide at få friske og nye øjne på posten – nogen, som 100% vil sørge for en god forening i mange år endnu.

ALG har eksisteret siden 1925, og gymnastikforeningen fortsætter på fuld kraft trods de seneste års udfordringer med blandt andet covid-19.

»Jeg har været i foreningen i over 55 år – både som aktiv gymnast og i 42 år som instruktør,« fortæller Gert J. Jansen.

Den afgående formand er dog ikke færdig med gymnastikforeningen. »Jeg fortsætter mange år endnu – men nu bliver det som menigt bestyrelsesmedlem og instruktør,« slutter Gert J. Jansen.