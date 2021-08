Vi har modtaget:

Forslag i valgkampen

At være kandidat kræver kontant forarbejde

Tænk om idéfolkene til nye emner i Dragør havde gjort deres hjemmeopgaver, inden de bringer allehånde valgkamps forslag i spil. Skal forslag gøres seriøse, bør man først finde svarene på følgende:

Hvad vil man foreslå? Hvor nøjagtig skal det ligge? Hvad må det koste? Og hvor skal pengene komme fra?

En borger lancerede glad et forslag om, at Dragør skulle enten skulle have s-tog eller metro. Det vil naturligvis kunne give bedre trafikbetjening, men begge muligheder ligger uden for Dragørs beslutningssfære. Mon kan vi få andre til betale milliarder til et sådan projekt? Sidste metroudvidelse viste, at prisen per meter er på cirka 3 mio. kr. Det forslåede omfattede en afstand på cirka 6 km. Mon det er investeringer, som staten vil betale for Dragørs få pendlere?

Andre borgere slår til lyd for en friskole. Hvor skal en sådan placeres? Vil man leje sig ind i egnede lokaler, hvor love og regler gør det muligt, eller vil man bygge en ny skole på en ledig grund? Jeg kan ikke se nogen mulighed for placering, men det er nok min fejl. Inden man foreslår en friskole, bør man afklare, hvor den skal placeres.

Det er kun ved byggeri af et slot i himlen, at man er fritaget for statslige love.

Ved sidste valg lovede et parti f.eks., at de ville opføre 4.500 ekstra almennyttige boliger i Dragør ... til sammenligning rummer hele Søvang cirka 700 boliger. Da partiet blev afæsket oplysning om, hvor alle disse boliger skulle placeres, fik jeg en delvis undskyldning, at det da skulle være i orden at drømme.

Prisen for Dragør for nye forslag bør også afklares af forslagsstillerne.

Regeringen har sammen med Kommunernes Landsforening lagt en klar ramme for kommunernes forbrug. Det sker med servicerammen og med anlægsloftet.

Det sidste ligger på cirka 40 mio. kr., hvilket gjorde, at Dragør skulle trække svømmehalsbyggeriets 68 mio. kr. ud over tre budgetår, da vi jo ikke kunne sætte alle andre anlæg som eksempelvis vejvedligeholdelser på pause.

Lidt enkelt: Hvis et valgforslag koster penge, så bør man samtidig anvise, hvorfra man vil tage pengene.

Mange valgkampe bringer gode forslag på banen. Men det forudsætter, at det er forslag, som reelt kan realiseres, og ikke bare overskudsforslag fra gemmerne.

Med venlig hilsen

Morten Dreyer, DF

Formand for By-, Erhvervs- og Planudvalget