Fortet rockede

Lørdag den 26. august blev årets anden og sidste udgave af Fortet Live afviklet – og det skete med ikke mindre end fem koncerter.

Arrangementet blev forskånet for de truende meldinger fra landets meteologer, og det blev heldigvis blot til en let støvregn i løbet af aftenen.

Stemingen var i top blandt de mange gæster, som kom for at opleve en række af de bedste danske livebands.

Dagen begyndte med Crawdaddy, der gik på scenen, da portene til festpladsen blev åbnet.

Lokale Adam Seuba tog over med en releasekoncert for hans første single »High on You«, der var udkommet dagen forinden.

De fire fynboer i bandet Patina, der er kendt for energifyldte liveoptrædner, sørgede også denne aften for, at masser af god stemning strømmede ud over scenekanten.

The Sandmen, der måtte aflyse sidste års koncert, fik sat sig på plads bag instrumenterne og begyndte det, der endte som en hitparade fra dansk rocks guldalder i 80’erne og 90’erne med sange såsom »Long Leg Sally« og »5 minuts Past Loneliness«.

D-A-D lukkede og slukkede den forrygende aften på det historiske fort med et blændende og festligt show. Stemningen var i top, og publikum sang med på de mange numre, der efterhånden har flere årtier på bagen.

Tilbage næste år?

Manden bag Fortet Live, Michael Busk, er ovenud tilfreds med weekendens koncerter. Han sendte efter koncerterne ikke blot en tak til de fantastiske bands – men også til publikum.

»Uden jer – ingen koncerter,« lød det fra Micheal Busk, der samtidig udtrykte håbet om at kunne gentage succesen næste år.

Slutteligt sendte han en tak til alle de frivillige, der havde været med til at få alt til at gå glat – så både artister og gæster fik en dejlig dag på fortet.