Fotoudstilling i det fri

En ny udendørs fotoudstilling viser Amagers historie set igennem nutidens øjne, fra skabelsen for 16.000 år siden, over fiskeeventyret i middelalderens Dragør til boligeksplosionen i 1900-tallet. Fotografierne, der er en del af podcasten »Stemmer fra Amar«, vises fire forskellige steder på øen hen over sensommeren og efteråret.

Amagers historie strækker sig over cirka 16.000 år og indeholder et væld af fortællinger om bønder, fiskere og konger, vilde boligbyggerier, nervepirrende krige og frodig natur. Det er denne historie lokalfotograf Rikke Colburn forsøger at fange i fotoudstillingen, der i oktober måned når frem til Amagermuseet, men som allerede nu vises på Amager Strandpark ved Naturcentret.

Fotografierne har Rikke Colburn taget igennem de sidste par år som et led i podcastserien Stemmer Fra Amar, som er lavet af Majken Astrup. Podcastserien lakker mod enden, så nu har de to stablet en fotoudstilling på benene for at vise et lille udpluk af Amagers historie set fra en anden vinkel. Udstillingen vandrer i løbet af de næste måneder over øen fra nord til syd for at give flest mulige amagere chancen for at se billederne.

Ø med mange historier

Amager er et slaraffenland, når det kommer til historie. Kombinationen af god muldjord, Øresund i baghaven og hovedstaden i forhaven gør – og har gjort Amager både attraktiv, eftertragtet og udsat. Det har sat sine spor på øen og gør det stadig. For selvom Amager i mange år har været lidt hemmelig og ildeset, så har øen fået en renæssance med nybyggerier, byfornyelse og velhavende tilflyttere.

»For mig er Amager kontrasternes ø. Her står gamle bådskure og haveforeningshuse side om side med moderne industri, som sammen med nybyggeri skyder op over hele øen. Meget af det gamle er ved at forsvinde, og Amager ændrer ansigt. Det er en ø, hvor man både har gårde og idylliske landsbyområder, store naturområder med vilde dyr og dejlige strande, men også højhuse, tætbefolkede områder og en lufthavn. Det er et sted, hvor landet møder byen og omvendt. Dét har jeg forsøgt at fange i løbet af de sidste par år,« fortæller Rikke Colburn.

Vandreudstilling

Fotoudstillingen Stemmer fra Amar, der deler navn med podcastserien, blev lanceret i mandags, den 10. august, i den nordlige del af Amager Strandpark, tæt ved naturcentret. Her vil den stå de næste tre uger, hvorefter den vil vandre videre til Byparken i Ørestad og Hovedbiblioteket i Tårnby, inden den når frem til Amagermuseet i Store Magleby, hvor udstillingen vises i efterårsferien.

Efter at have udstillet udendørs de fire steder omdannes udstillingen, så den kan rykke indendørs på øens kulturhuse og biblioteker.

Udstillingen er støttet af Amager Øst Lokaludvalg, Amager Vest Lokaludvalg, Tårnby Kommune og Dragør Kommune.

Yderligere info findes på www.stemmerfraamar.dk