»Fra Amager private skatkammer«

Gæstekurator og -skribent

Hele udstillingsprojektet begyndte for tre år siden, da Søren Mentz, der er museumsleder på Museum Amager, henvendte sig til Martin Hans Borg for at høre, om han kunne have interesse i at stå for jubilæumsudstillingen.

»For mig var det en ønskeopgave, hvor jeg samtidig selv følte, at jeg kunne bidrage med noget til både byjubilæet og til Amagermuseets 100-årsjubilæum,« reflekterer kuratoren, der straks takkede ja til hvervet.

Og så tog det store arbejde med at finde de rigtige genstande sin begyndelse.

Det store lokalkendskab, Martin Hans Borg har udviklet gennem sit mangeårige arbejde i museumsforeningerne, gjorde arbejdet lettere. Faktisk blev der fundet så mange interessante genstande, at det har været nødvendigt at vælge fra – der er nemlig grænser for, hvor mange genstande de små rum på Nordgård kan rumme.

»Der blev lavet grovsorteringer i flere omgange ud fra genstandene,« fortæller Martin Hans Borg, der ønskede så mange forskellige genstande som muligt, så udstillingen er repræsentativ.

»Genstandenes værdi har ikke haft betydning i udvælgelsesprocessen. De er valgt efter, hvad jeg subjektivt har tænkt, er den gode historie,« konstaterer han – og fortæller, at det blandt andet var vigtigt for ham at få en række kunstnere, såsom Julius Exner, den lokale Henrich Pietersen Strømberg – »der malede med arme og ben«, som kuratoren udtrykker det – samt Christian Mølsted, med.

Arbejdet med antikviteter er tit et detektivarbejde. Ofte er genstandene meget ældre, end overleveringens ejere.

»Ejerne ved måske, at arvestykket stammer fra deres bedsteforældre, og det bliver dets identitetshistorier,« fortæller Martin Hans Borg.