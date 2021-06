Vi har modtaget – åbent brev til Danmarks Naturfredningsforening:

Fra græsmark til blomstereng

I Dragør findes en tænketank, TænkeTanken, hvis formål er at fremkomme med idéer til en fremtidig udvikling af Dragør Havn. Havnens problemer er mangfoldige, men to af problemerne er, at den nordlige del af lystbådehavnen ikke er udgravet, og at der midt i havnen er en sandtange, der deler havnen op i en tidligere færgehavn og en lystbådehavn. TænkeTanken er fremkommet med idéer til havnens fremtidige udformning, og en del af disse planer omfatter uddybning af havnen og fjernelse af sandtangen.

Vi skal af med en masse sand, hvoraf en del er saltholdigt.

Vest for lystbådehavnen er en stor fredet græsplæne, som Dragør Kommune pligtskyldigt slår hver 14. dag. Jeg kunne godt frigøre kommunen for dette åg ved at foreslå græsmarken omdannet til en blomstereng, der jo som bekendt passer sig selv.