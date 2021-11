Fra jord til bord i madkundskab

Først foretog Iben Hagedorn det, man kalder en opbrækning. Her tog hun indvoldene ud, mens hun viste de unge, hvordan eksempelvis lever og hjerte så ud. De, der havde lyst, fik lov selv at have dem i hænderne. Hun forklarede også, hvordan man kunne se, om dyret var sundt og rask, og om det ville være forsvarligt at spise det.

»Vi har haft rigtig meget fokus på etikken i, hvorfor vi laver det her arrangement,« fortæller Iben Hagedorn og uddyber: »Vi har vist de unge, hvordan man behandler et dyr med respekt, både når det lever, men også når vi vælger, at livet slutter her. Og så viser vi, hvordan man så bruger det dyr, man har skudt, til noget ordentligt.«

Efter opbrækningen lavede hun sammen med en gruppe elever en forlægning, hvor de skar dyret ud.

De resterende elever gik i gang med at hugge brænde til bålet, ælte dej til brødet og skylle de urter, de selv havde fundet i naturen. Årstiden gav en naturlig begrænsning af udvalget, men der blev plukket både brændenælder og mælkebøtteblade til at krydre suppe og brøddej.

I ventetiden blev der varmet kakao over bål.

Agna Johannesen er madkundskabslærer, og hun er glad for, at hendes elever fik muligheden for at se, hvor maden egentlig kommer fra.

»Mange af eleverne syntes, at det var ulækkert, da vi så dyret, men de spiser det jo, når mor og far har købt og tilberedt det. De har set, hvor kødet kommer fra, og det, tror jeg, er noget, de har med sig resten af livet,« siger hun.

Det bakker Iben Hagedorn op om: »Jeg tror, det gik op for flere af børnene, at det er altså ikke bare at gå hen til køle-disken og hente en pakke hakket oksekød. Der er mange trin i processen,« fortæller Iben Hagedorn, der afsluttende forklarer: »Det giver en forståelse af anatomien, men også et historisk indblik i, hvordan fortiden var. De unge har set, at det er et kæmpe arbejde at få mad på bordet.«

CL