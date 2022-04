Frans af Assisi

Forrige onsdag, den 6. april, lagde Sognegården ved Dragør Kirke lokaler til et velbesøgt foredrag om munken Frans af Assisi.

Foredragsholderne var forfatter Andreas Vermehren Holm og lektor Aksel Haaning, der med hver sin indfaldsvinkel kastede lys på Frans af Assisis liv og betydning for eftertiden for de cirka 65 deltagere, der var mødt op til foredraget, der var arrangeret i et samarbejde mellem Dragør Bibliotekerne og Dragør Kirke.