Per Juul Carlsen.

Fremtidens film

Torsdag den 25. januar kl. 9.30 kommer filmanmelder, forfatter, podcastvært, kulturjournalist og tidligere DR-vært Per Juul Carlsen på besøg i Store Magleby Kirkes graverbolig.

Formiddagen begynder kl. 9.30 med kaffe og sang – og kl. 10 vil dagens hovedperson holde foredrag om kunstig intelligens på film.

Et af tidens store emner er netop kunstig intelligens. Mens nogle hævder, at det kan blive menneskehedens endeligt i løbet af ganske få år, er der andre, der mener, at det kan være et værktøj, der kan bringe menneskeheden til nye niveauer.

Men hvordan vil den kunstige intelligens influere filmens verden? Vil en fremtid med kunstig intelligens i film fortsat give mulighed for at hente svar og fordybelse i disse?

Per Juul Carlsen vil med sin store viden fra filmens verden fortælle om brugen af kunstig intelligens på film og vil belyse emnet gennem eksempler fra forskellige film.

Gratis adgang.