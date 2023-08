Fugleskydning

Kong Claus III afleverede kongeskærfet til sin efterfølger Ole Theut

Efter en lang dag i strålende solskin og med masser af oplevelser blev det kommende års fuglekonge i Dragør Borgerlige Skyttelag udnævnt.

Ny konge er advokat Ole Theut, som får fornøjelsen af at stå i spidsen for de 150 medlemmer i det næste år. Det sker under mottoet: »Jagt og paragraffer« – et udtryk for hans passion.

Kong Ole har gennem årene sat sit præg på skyttelagets arrangementer med trofast deltagelse i både fugleskydningen og i torskegildet. Altid med et lunt smil på læben og altid klar til at deltage i festlighederne. Han bliver en fremragende konge.