Gang i undervisningen ved Det Maritime Hus 

Selvtillid på SUP-brædder

Mens Martin Sleimann underviste 1.-klasserne, havde friluftsvejleder Kay Weiss besøg af 8.-klasserne i Det Maritime Hus. De skulle lære at stå på paddleboard. Med først skulle de undervises i sikkerhedsudstyret og de grundlæggende teknikker fra jorden.

Da de alle siden var blevet iført veste, fik de lov til at kaste sig ud i dagens første udfordring: at komme op på brættet og ud på vandet.

Efter lidt træning og boldspil i det rolige vand mellem fortet og Det Maritime Hus skulle udskolingseleverne navigere gennem havnen og ud på Øresund. Her lærte de unge at gebærde sig ved, i og på vandet og fik dertil en god fornemmelse for vind- og strømforhold ved at padle ud til søbadet og tilbage igen. For undervejs oplevede eleverne både medvind og modstrøm og mærkede naturens kræfter, når den ene vej var markant hårdere, end den anden var.

Det er friluftsvejleder Kay Weiss oplevelse, at turene på vandet giver de unge et skud selvtillid, fordi de på ganske kort tid lærer at mestre en ny disciplin og får lov til at udfordre nye sider af sig selv. Han fornemmer også, at eleverne får øje på nye talenter i sig selv. Det kan være, at det er nogle andre elever, der er dygtigere på vandet, end de er i de boglige fag, fortæller Kay Weiss og oplyser samtidig, at undervisningen også kan være en indgang til helt nye fritidsinteresser, som de unge ellers ikke ville støde på.

Her i september måned er det alle 9.-klasserne, der skal på vandet i hav-kajakker.

Tilbud om snorkling

Eleverne fra 6. til og med 8. klasse har også mulighed for at prøve kræfter med snorkling. Det er et frivilligt tilbud, som lærerne – i modsætning til forløbene om havet, stand-up-paddle og havkajak, som er faste forløb i friluftsskolen – selv kan tilmelde sine klasser til.

Når eleverne i snorklingundervisningen hopper i vandet iført våddragter, veste, snorkler og dykkermasker, får dyrene lov at blive under overfladen. De unge oplever naturen på en anden måde, når de kommer ned og ser sandet og livet på havbunden. Når de får ørerne under vand, er det som at komme ned i en helt anden verden, fortæller naturvejleder Martin Sleimann.