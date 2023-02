Genåbning

Torsdag den 16. februar åbnede det nye værtspar på Beghuset, Linea og Lars Olsen, for første gang dørene for gæster.

Inden da havde parret dog »tyvstartet« med mandagsarrangementer for Drag-ør Borgerforening, som havde budt dem velkommen med pæne ord og en særlig lokal gave, som nu udsmykker baren.

De er begge to utrolig glade for den venlige og positive modtagelse, de har oplevet, og de glæder sig til i den kommende tid at fortælle Dragørs borgere meget mere om deres planer for fremtiden.