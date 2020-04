God plads på Blushøj

Skærtorsdag var der tid til lidt linegang træning for foden af Blushøj.

Der var usædvanlig god plads til æggetrilning på Blushøj påskedag.

Om formiddagen plejer højen at være fyldt med glade børn, der triller æg ned af bakken. Selvom nogle få valgte at holde traditionen i hævd, var der ingen risiko for at komme til at stå i kø.