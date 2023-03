Søndag 16. april afholder Kræftens Bekæmpelse landsindsamling.

Gør en forskel

Kræftens Bekæmpelses indsamling støtter de flere end 370.000 danskere, der lever med eller efter kræft

Søndag 16. april går en lang række borgere på gaden for at samle ind til fordel for Kræftens Bekæmpelse.

Højere levealder, bedre behandling og tidligere opsporing betyder, at flere i dag lever med eller efter en kræftdiagnose, end man tidligere så. Og i 2021 var det 374.286 mennesker i Danmark, viser Sundhedsdatastyrelsens rapport »Nye kræfttilfælde i Danmark 2021«, som bygger på tal fra Cancerregistret.

Kræftens Bekæmpelse oplyser, at blandt andet på grund af bedre sygdomsbehandling lever flere videre i mange år efter en kræftdiagnose. Antallet af borgere, der enten har eller har haft kræft, er således steget med knap 41% de seneste ti år.

Hjælp mod senfølger

Når antallet af tidligere og nuværende kræftpatienter stiger, bliver der samtidig også flere, der oplever generende senfølger efter sygdommen.

»Og dem skal vi stå klar til at hjælpe,« siger Ole Morten Landsmann, der er formand for Kræftens Bekæmpelses lokalafdeling i Dragør – og han fortsætter:

»Vi både kan og skal gøre meget mere for at tage hånd om den voksende gruppe af mennesker, der oplever bivirkninger og senfølger.«

De penge, der kommer ind via landsindsamlingen, går til Kræftens Bekæmpelses arbejde med at yde gratis rådgivning og støtte til patienter og pårørende, til forskning samt til forebyggelse. Ifølge Kræftens Bekæmpelse fordeles overskuddet med 61% til forskning, 18% til patientstøtte, 18% til forebyggelse og 3% til administration.

Brug for mere forskning

Knap 60% af alle kræftpatienterne oplever problemer såsom smerter, træthed eller depression, og blandt dem, der oplever senfølger, har cirka 35% ikke fået den hjælp, de mener at have behov for, oplyser Kræftens Bekæmpelse.

Der er derfor stadig brug for mere forskning i, hvordan man kan mindske og afhjælpe senfølgerne, forklarer lokalafdelingens formand og sender en opfordring til at bidrage enten som indsamler eller ved økonomisk donation.

»Alle, der er involveret i landsindsamlingen, har en væsentlig andel i Kræftens Bekæmpelses indsats inden for forskning, forebyggelse og patientstøtte, og det er en indsats, der skaber håb og redder liv. Jeg vil gerne opfordre folk her i Dragør til at engagere sig i landsindsamlingen ved enten at melde sig som indsamler eller have penge klar til dem, som kommer forbi den 16. april,« siger Ole Morten Landsmann.

Bliv indsamler

Skulle man have tid og lyst til at melde sig som indsamler til landsindsamlingen søndag den 16. april, kan det ske ved enten at sende en e-mail til Benny Brandt-Jensen på adressen brandtjensen2791@gmail.com eller ved at tage kontakt til ham på tlf.nr. 41 42 61 86.

Tilmeldte indsamlere vil i ugen op til indsamlingen få bragt ruter, vejledninger, tasker og indsamlingsbøsser med mere ud til sin egen bopæl.

Selve indsamlingen finder sted mellem kl. 11–14.