Gør forårsoprydning til nødhjælp

Dragør Nyt har lavet et samarbejde med Nødhjælpsdepotet, der samler genstande ind, sorterer og klargør dem – og distribuerer dem til mennesker i nød.

Har man en aflagt symaskine, cykel, værktøj eller redskaber og lignende (ikke tøj og møbler), så kan man torsdag den 31. marts og fredag den 1. april fra kl. 10–15 aflevere dem hos redaktionen på Søndre Tangvej 22 – så sørger Nødhjælpsdepotet for, at de får et nyt liv hos mennesker, der har brug for det.

Skulle der være virksomheder, der har aflagt udstyr som f.eks. røntgenapparater eller lignende, så er det også noget, der er stort behov for. I givet fald må man meget gerne henvende sig på tlf. 28 99 46 98 for at aftale evt. afhentning.

Læs mere i opslaget på side 5 i ugens avis.