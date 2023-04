Gøtterup træder tilbage

Fredag den 31. marts var der i tøjbutikken Donna i Sydstrands Centret afskedsreception for Vibeke Gøtterup, der havde valgt at gå på pension.

Dagen igennem valfartede kunder og venner i stort tal til butikken for at tage afsked med den nybagte pensionist, der var helt overvældet at den overstrømmende mængde af både søde ord og gaver.