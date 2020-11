Nyt fra Dragør Golfklub:

Golf i børnehøjde

I lørdags, den 14. november, kunne de mindste prøve kræfter med golf. Her holdt Drag-ør Golfs børnehold, Drageungerne – børn i alderen 4–10 år, nemlig åbent hus.

De fremmødte børn fik alle mulighed for at svinge golfkøllen under kyndig vejledning af medlemmer af golfklubben.

Det er også muligt at prøve golf med Drageungerne de næste to lørdage, den 21. og den 28. november, kl. 10–11.30.